Зеленский отреагировал на гибель депутата Рады Тымчука

Киев, , 15:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука. Сообщение об этом опубликовано 19 июня в микроблоге администрации украинского лидера в Twitter.

«Президент соболезнует родным и близким Дмитрия», — говорится в сообщении.

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Кончина Тымчука названа большой потерей для Украины. В администрации президента погибшего назвали патриотом, который «надёжно держал фронт информационной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Рады, 46-летний Дмитрий Тымчук был найден мертвым в своей квартире в Киеве 19 июня. Он скончался от огнестрельного ранения. Следствие рассматривает три основные версии произошедшего, в числе которых убийство и неосторожное обращение с оружием.

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