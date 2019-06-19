«Украина бросила людей на произвол судьбы»: Что дают Донбассу паспорта РФ?

Москва, , 15:36 — REGNUM Выдача паспортов России гражданам Донбасса сыграла огромное социальное значение для жителей региона. Об этом заявила член Союза писателей России, член правления Союза писателей ДНР Анна Ревякина в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Украинская сторона воспринимает выдачу паспортов России как откровенную агрессию. Это не так. Дело в том, что те люди, которые на сегодняшний день проживают в Донбассе, просто-напросто нуждаются в этих паспортах», — заявила Ревякина.

Она отметила, что киевские власти практически прекратили выполнять перед жителями Донбасса свои обязательства как государства.

«Украина их отрезала от своих паспортов, от своего хвалёного безвиза. Люди просто-напросто не могут выехать и получить украинский паспорт, не могут вклеить фотографию. Дети не могут получить паспорта. И Россия по сути протянула руку помощи для того, чтобы эти люди были мобильны, чтобы они чувствовали себя просто людьми», — подчеркнула Ревякина.

«Это огромная победа, которую все так ждали, долгое время ждали и шли к ней. Интеграция шла достаточно длительным путём: начиналось всё с референдума, затем вхождение в рублёвую зону, потом признакние документов. Наконец мы получили паспорта», — добавила она.