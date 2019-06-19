Выборы главы Оренбуржья: финал этапа выдвижения и обращение к президенту

Оренбург, , 15:29 — REGNUM В Оренбуржье сегодня, 19 июня, — последний день приема документов облизибркомом от выдвиженцев, которые претендуют на пост губернатора. На данный момент о своем выдвижении облизбирком уведомили семь человек, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов.

В настоящее время в областную избирательную комиссию представили необходимые для выдвижения документы выдвиженец от регионального отделения в Оренбургской области Партии народной свободы (ПАРНАС) Сергей Столпак; выдвиженец от Оренбургского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Паслер, выдвиженец от регионального отделения партии «Защитники Отечества» Петр Капишников, выдвиженец от регионального отделения КПРФ Максим Амелин, выдвиженец от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) Анатолий Кобзев, выдвиженец от регионального отделения партии «Яблоко» Ринат Хамиев, выдвиженец от регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Яцына.

Не исключено, что список выдвиженцев пополнится. По словам Нальвадова, 19 июня в Москве проводит конференцию Демократическая партия, а работа облизбиркома продлена до полуночи 19 июня.

«В законе указано время окончания приема документов на регистрацию, но не указано время окончания выдвижения. Чтобы процедура была чистой, принято решение о продлении работы облизбиркома. Три представителя комиссии несут дежурство до полуночи», — сказал Александр Нальвадов.

Представление кандидатами документов для регистрации начнется с 19 июля и завершится в 18:00 часов 29 июля. Для регистрации выдвиженцам необходимо собрать в свою поддержку не менее 242 подписи (5% от общего числа) депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории Оренбургской области, в том числе 41 подпись депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов.

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Эксперты отмечают, что выборы в регионе пройдут не в условиях конкурентной борьбы. Причиной тому муниципальный фильтр, а также отсутствие возможности самовыдвижения. Первая причина стала поводом для обращения одного из выдвиженцев к президенту России накануне «Прямой линии с Владимиром Путиным».

«Как в общем-то и ожидалось все серьезные фигуры не пожелали участвовать в этом представлении (выборах), либо им было рекомендовано не участвовать. Поляна (или шахматная доска) практически полностью зачищена. осталось лишь несколько малозначимых фигур. О чем это говрит? Что нет никакой конкуренции. Нет никакой заинтересованности и веры в честные выборы. никто не хочет даже участвовать в этом представлении и в этом шоу. Вы знаете, есть такое слово «конкуренция». Это магическая волшебная формула, которая позволяет двигаться вперед. Позволяет развиваться, двигать прогресс», — сказал Ринат Хамиев.

По его словам, в политической ситуации реальных выборов нет, «все спланировано и разыграно по нотам».

«Владимир Владимирович, завтра ваша «прямая линия», и мне хотелось бы обратиться к вам как гаранту конституции, чтобы вы дали указание своей администрации, поговорили с партией власти, чтобы во всех регионах нашей страны, где будут выборы 8 сентября, дали возможность пройти все эти барьеры все, кто хочет участвовать, помогли пройти муниципальные фильтры. Ведь это нужно, прежде всего, вам, это нужно партии власти. Только так выборы можно считать легитимными и честными», — отметил Хамиев.

Между тем, в Оренбуржье даже с возможностью прохождения муниципального фильтра при том наборе выдвиженцев, который есть, о конкуренции также говорить не приходится. Ранее ряд экспертов назвал политическим тяжеловесом Петра Капишникова. Однако в противовес им другие политологи указывают на то, что узнаваемость Петра Капишникова в регионе уже не та, что была во времена его работы главным федеральным инспектором по Оренбуржью. Не в пользу и возраст Капишникова, он родился 30 октября 1953 года.