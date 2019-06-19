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Додон назвал первоочередные задачи молдавского правительства

Политика

В их числе — улучшение отношений с Москвой

Кишинёв, 19 июня 2019, 15:35 — REGNUM  Обеспечение социальной и экономической стабильности — первоочередная задача нового правительства Молдавии. Об этом рассказал молдавский президент Игорь Додон в интервью «Российской газете», опубликованном 19 июня.

Другая важная задача, по его словам, исключить людей, лояльных прежней власти, из силового блока. В противном случае возможна дестабилизация и бойкот решений нового правительства.

«Обязательно надо возобновить двусторонние отношения с нашими партнерами, в первую очередь Российской Федерацией», — подчеркнул Додон.

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В числе других срочных задач молдавский президент назвал восстановление программ Евросоюза и достижение баланса во внешней политике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Додон выразил благодарность российскому руководству за помощь в преодолении политического кризиса в Молдавии. Вмешательство России, ЕС и США способствовало передаче власти новому правительству, а олигарх Владимир Плахотнюк, пытавшийся устроить антиконституционный путч, покинул страну.

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Политический кризис в Молдавии
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