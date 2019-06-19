МИД Франции осудил нападения на две деревни в центре Мали

Париж, , 15:29 — REGNUM МИД Франции осудил нападения на деревни Ёро и Гангафани в Мали, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Франция решительно осуждает насилие, имевшее место в деревнях Ёро и Гангафани в регионе Мопти (Мали), которое привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения», — говорится в заявлении МИД Франции.

Франция соболезнует семьям и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения вооруженных боевиков на две деревни в центре Мали погиб 41 человек. Отмечается, что нападавших было около ста человек.

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