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МИД Франции осудил нападения на две деревни в центре Мали

Политика

Франция соболезнует семьям и близким погибших

Париж, 19 июня 2019, 15:29 — REGNUM  МИД Франции осудил нападения на деревни Ёро и Гангафани в Мали, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Франция решительно осуждает насилие, имевшее место в деревнях Ёро и Гангафани в регионе Мопти (Мали), которое привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения», — говорится в заявлении МИД Франции.

Франция соболезнует семьям и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения вооруженных боевиков на две деревни в центре Мали погиб 41 человек. Отмечается, что нападавших было около ста человек.

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