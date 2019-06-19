Парламент Эстонии изучит вопрос о введении безусловного дохода

Таллин, , 15:15 — REGNUM Эстонский журналист и гражданский активист Яанус Нурмоя в очередной раз направил в парламент страны обращение о введении в стране безусловного базового дохода, который там называют «гражданской зарплатой». Парламент в этот раз принял обращение к рассмотрению и принял решение о создании специальной парламентской комиссии, которая рассмотрит данный вопрос. Об этом сообщает издание err.ee.

В 2017 году Яанус предлагал платить «гражданскую зарплату» тем эстонцам, которые переезжают на жительство в Нарву или в другие места компактного проживания русского населения. По его мнению, такая мера могла бы помочь предотвращению «геттоизации инородцев», то есть, «разбавить» русские анклавы.

По мнению некоторых националистов, «гражданская зарплата», выплачиваемая, естественно, только гражданам Эстонии, могла бы стимулировать «неграждан» к получению эстонского гражданства. Некоторые предлагают выплачивать «гражданскую зарплату» за знание эстонского языка. Другие считают идею мотивировать патриотизм деньгами неправильной.

Безусловный базовый доход — это концепция, предполагающая выплату определённой суммы всем гражданам, независимо от их доходов, имущественного положения или необходимости исполнять какие-либо действия. Предполагается, что базовый доход поможет людям искать работу без спешки, или вообще не работать. Критики концепции считают, что безусловный доход — уловка государств в деле избавления от социальных обязательств перед гражданами.

В Финляндии был проведён эксперимент, когда 2000 человек два года получали безусловный доход в размере 560 евро в месяц. Эксперимент был признан неудачным в плане стимулирования людей к поиску работы.