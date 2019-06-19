В Эфиопии восстановили доступ в интернет — СМИ

Аддис-Абеба, , 15:16 — REGNUM Через неделю после отключения во вторник, 18 июня, в Эфиопии был восстановлен доступ к интернету и сотовой связи, передает CNN Africa со ссылкой на заявление единственного в Эфиопии поставщика услуг мобильной связи и интернета Ethio Telecom.

Исполнительный директор компании Аклилу Шаффо подтвердил отключения и заявил, что за нанесенный ущерб будут выплачены компенсации.

В столице Аддис-Абебы бизнесмены и журналисты сообщили CNN в понедельник, 17 июня, что используют VPN для подключения к интернету. Ходят слухи, что интернет был отключен для предотвращения списывания на выпускных экзаменах.

«Блокирование интернета по всей стране, чтобы предотвратить несколько случаев списывания на экзаменах, делает невозможным доступ к информации для всех эфиопов», — сказал представитель Human Rights Watch по Эфиопии и Эритрее Феликс Хорн.

«Это наносит ущерб экономике, наносит ущерб международному имиджу Эфиопии и противоречит заявленным правительством обязательствам по предоставлению свободы выражения мнений», — добавил Хорн.

Жители страны требуют официального комментария властей о произошедшем.