Совет Думы утвердил состав депутации в ПАСЕ

Москва, , 16:42 — REGNUM Совет Думы утвердил состав депутатской части делегации Федерального Собрания в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«В состав депутации Госдумы вошли 22 человека — 11 представителей и 11 заместителей. Согласно квотному межфракционному квотному принципу от фракции «Единая Россия» были выдвинуты 14 депутатов, по три депутата от ЛДПР и КПРФ и два — от «Справедливой России», — отметил Слуцкий.

Одновременно был одобрен список делегации Госдумы, среди них — Петр Толстой, Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Вера Ганзя и Леонид Слуцкий.

Со своей стороны Совфед параллельно утверждает сенаторов, которые войдут в состав российской делегации в ПАСЕ.

Глава комитета Госдумы напомнил, что заявка на подтверждение полномочий будет подаваться исходя из результатов голосования по резолюции к докладу Петры де Суттер и поправкам об ограничении санкционного механизма ПАСЕ.

«Если рекомендации регламентного комитета будут приняты без изъятий и, следовательно, будет введен запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в ассамблее, российские депутаты и сенаторы приедут в Страсбург и 25 июня войдут в зал заседаний Дворца Совета Европы», — заявил Слуцкий.

Российская делегация не участвует в сессиях Ассамблеи с января 2015 года, когда делегацию лишили прав голосовать, участвовать в работе руководящих органов, а также в миссиях наблюдателей на выборах. С июня 2017 года Россия не платила взносы в Совет Европы, «долг» уже достиг 60 млн евро.

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