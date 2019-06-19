Был не один: Глава Нацполиции Украины сообщил подробности о гибели Тымчука

Киев, , 15:06 — REGNUM Руководитель Национальной полиции Сергей Князев прокомментировал ситуацию с гибелью народного депутата Верховной рады от фракции «Народный фронт» Дмитрия Тымчука, передает корреспондент ИА REGNUM .

Князев отметил, что на месте происшествия присутствуют руководитель полиции Киева Андрей Крищенко и руководство прокуратуры города Киева. В настоящий момент подтвержден факт смерти Тымчука, предварительно — от огнестрельного ранения в голову.

Вместе с тем, глава Нацполиции отметил, что следствие выдвинуло целый ряд рабочих версий: несчастный случай, неосторожное обращение с оружием, а также «версии криминального характера». Продолжается оперативная работа.

По словам Князева, на момент гибели Тымчук был в квартире не один, поэтому сейчас следователь принимает показания «у гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также у соседей».

В свою очередь, первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил журналистам, что он личноне верит, что гибель Тымчука — несчастный случай в результате чистки огнестрельного оружия, как озвучили силовики по «горячим следам».

«Как офицер я лично не верю в то, что это несчастный случай в результате чистки оружия. Но для того, чтобы получить полную информацию, я прошу всех дождаться официальной информации от правоохранительных органов», — подчеркнул Тетерук.

Вместе с тем, депутат добавил, что есть основания считать, что мы будем иметь версию «замаскированного под самоубийство убийства».

ИА REGNUM напоминает, что о гибели депутата Тымчука стало известно сегодня, 19 июня, около 12−15 по местному времени. Согласно первоначальной версии, депутат «Народного фронта» нанес себе смертельное ранение во время чистки наградного оружия, однако эксперты сразу же восприняли это заявление критически.