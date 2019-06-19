Делегация из Индонезии приняла участие в международной конференции труда

Женева, Швейцария, , 15:12 — REGNUM Индонезия предлагает странам-членам Движения неприсоединения усилить свою роль в качестве партнеров в международной организации труда (МОТ), сообщает Antaranews.

Представитель министерства труда Индонезии Сугенг Приянто заявил, что страны Движения неприсоединения должны играть важную роль в МОТ, чтобы обеспечить эффективное выполнение предложенной «человечески-ориентированной повестки дня».

«Мы считаем, что расширение партнерских отношений с МОТ станет способом решения проблем в сфере труда, с которыми сталкиваются страны-члены Движения неприсоединения», — заявил Сугенг Приянто на международной конференции труда в Женеве (Швейцария).

Напомним, Движение неприсоединения — это международная организация, созданная в 1961 году и объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.