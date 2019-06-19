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Делегация из Индонезии приняла участие в международной конференции труда

Политика

Индонезия выступила за расширение роли Движения неприсоединения в МОТ

Женева, Швейцария, 19 июня 2019, 15:12 — REGNUM  Индонезия предлагает странам-членам Движения неприсоединения усилить свою роль в качестве партнеров в международной организации труда (МОТ), сообщает Antaranews.

Представитель министерства труда Индонезии Сугенг Приянто заявил, что страны Движения неприсоединения должны играть важную роль в МОТ, чтобы обеспечить эффективное выполнение предложенной «человечески-ориентированной повестки дня».

«Мы считаем, что расширение партнерских отношений с МОТ станет способом решения проблем в сфере труда, с которыми сталкиваются страны-члены Движения неприсоединения», — заявил Сугенг Приянто на международной конференции труда в Женеве (Швейцария).

Напомним, Движение неприсоединения — это международная организация, созданная в 1961 году и объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.

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Внешняя политика Индонезии
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