Среда, 19 Июня 2019 года
14:57:38 МСК

Экс-президент Франции предстанет перед судом в ближайшие месяцы — СМИ

Политика

Политика подозревают во взяточничестве и торговле влиянием

Париж, 19 июня 2019, 14:57 — REGNUM  Бывший президент Франции Николя Саркози (2007−2012) предстанет перед судом за предполагаемое взяточничество и торговлю влиянием, передает немецкий канал n-tv 19 июня со ссылкой на новостное агентство Agence France Presse. Судебный процесс начнется в ближайшие месяцы.

Кассационный суд отклонил возражение 64-летнего политика против назначенного судебного разбирательства. Саркози подозревают в даче взятки в 2014 году бывшему судье Верховного суда Жильберу Азиберу с целью узнать информацию о ходе процесса, затрагивающего его интересы. Речь идет о деле бывшей владелицы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур, которую обвинили в незаконном финансировании кампании Саркози. Беттанкур скончалась в 2017 году.

К суду привлечены также адвокат Саркози Тьерри Эрзог и Жильбер Азибер. Их обвиняют в разглашении профессиональной тайны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить