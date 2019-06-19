Экс-президент Франции предстанет перед судом в ближайшие месяцы — СМИ

Париж, , 14:57 — REGNUM Бывший президент Франции Николя Саркози (2007−2012) предстанет перед судом за предполагаемое взяточничество и торговлю влиянием, передает немецкий канал n-tv 19 июня со ссылкой на новостное агентство Agence France Presse. Судебный процесс начнется в ближайшие месяцы.

Кассационный суд отклонил возражение 64-летнего политика против назначенного судебного разбирательства. Саркози подозревают в даче взятки в 2014 году бывшему судье Верховного суда Жильберу Азиберу с целью узнать информацию о ходе процесса, затрагивающего его интересы. Речь идет о деле бывшей владелицы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур, которую обвинили в незаконном финансировании кампании Саркози. Беттанкур скончалась в 2017 году.

К суду привлечены также адвокат Саркози Тьерри Эрзог и Жильбер Азибер. Их обвиняют в разглашении профессиональной тайны.