Жара влияет на поступление вопросов Путину, заявили в Кремле

Москва, , 15:00 — REGNUM В жаркую погоду жители России проводят меньше времени у компьютеров и телевизоров, что отразилось на количестве обращений, поступивших на «прямую линию» президента России Владимира Путина. Об этом заявил 19 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что интерес граждан к программе, в ходе которой президент ответчает на вопросы населения, остается огромным. Выводы о каком-либо снижении внимания к такому формату Песков назвал преждевременными.

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Такой вид общения с Путиным по-прежнему крайне востребован и обязывает его администрацию к большой работе, подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что из года в год варьируется соотношение вопросов, поступивших по телефону, через интернет или СМС. Динамика может меняться скачками, в том числе под влиянием погоды. Так, в жару люди меньше смотрят телефизор и реже выходят в интернет, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в 12:00 мск в эфир в 17-й раз выйдет специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», во время которой российский президент ответит на вопросы граждан. Большинство обращений, поступивших в текущем году, касаются социальной поддержки, выплаты пенсий и пособий, проблем ЖКХ, образования, здравоохранения и экологии.

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