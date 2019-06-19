Кадровая перестановка произошла в минпромэнерго Дагестана

Махачкала, , 15:24 — REGNUM Кадровая перестановка произошла в министерстве промышленности и энергетики Дагестана. Должность заместителя министра занял замначальника управления промышленности и инноваций Батыр Эмеев, сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе ведомства.

По информации с официального сайта минпромэнерго Дагестана, Эмеев стал третьим заместителем министра Сайгидпаши Умаханова. Пост первого заместителя занимает Арслан Арсланов, кресло заместителя — Роберт Ильясов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что новыми заместителями министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана стали Магомед Шапиев и Эмин Шайхгасанов. Оба и ранее работали в данном ведомстве: первый возглавлял управление по ветеринарии, а второй являлся начальником управления агропродовольственных рынков, переработки и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.