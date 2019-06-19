Украина нанесла удар по Донбассу, в Харькове — восстание: Радио REGNUM

Москва, 19 июня 2019, 17:00 — REGNUM
- Киев нанёс артиллерийский удар по Донбассу;
- Назначен новый и.о. главы Пентагона;
- В Харькове заговорили о «восстании малороссов»;
- В России могут увеличить «обидное» пособие на детей;
- Уральцы просят Путина переселить чиновников в аварийные дома.
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