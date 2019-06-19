Южная Корея передаст 50 тыс. тонн риса в помощь КНДР

Сеул, , 14:48 — REGNUM Власти Южной Кореи окажут КНДР продовольственную помощь, направив 50 тыс. тонн риса через Всемирную продовольственную программу ООН. Об этом 19 июня сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

В министерстве по делам национального объединения Республики Корея отметили, что работают в тесной координации с продовольственной программой, чтобы жители КНДР как можно скорее получили продовольствие.

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Подобная поставка состоится впервые с 2010 года. Тогда Сеул направил в Пхеньяну 5 тыс. тонн риса, чтобы помочь северному соседу справиться с последствиями наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям КНДР не хватает продовольствия. Около 40% населения — 10 млн человек — регулярно недоедают.

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