Среда, 19 Июня 2019 года
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Южная Корея передаст 50 тыс. тонн риса в помощь КНДР

Политика

Подобная поставка состоится впервые с 2010 года

Сеул, 19 июня 2019, 14:48 — REGNUM  Власти Южной Кореи окажут КНДР продовольственную помощь, направив 50 тыс. тонн риса через Всемирную продовольственную программу ООН. Об этом 19 июня сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

В министерстве по делам национального объединения Республики Корея отметили, что работают в тесной координации с продовольственной программой, чтобы жители КНДР как можно скорее получили продовольствие.

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Подобная поставка состоится впервые с 2010 года. Тогда Сеул направил в Пхеньяну 5 тыс. тонн риса, чтобы помочь северному соседу справиться с последствиями наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям КНДР не хватает продовольствия. Около 40% населения — 10 млн человек — регулярно недоедают.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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