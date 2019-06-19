Клинцевич: Просто перестать стрелять в Донбассе не получится

Москва, , 14:38 — REGNUM В Совфеде прогнозируют продолжение обстрелов территории Донбасса украинскими военными даже в случае договора о перемирии, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

«Удары украинской артиллерии по неподконтрольным Киеву территориям Донбасса продолжаются и будут продолжаться дальше, даже если стороны и договорятся о новом перемирии», — сказал член Совфеа Франц Клинцевич.

Вооруженное противостояние является следствием системного конфликта между Киевом и непризнанными республиками, и, рассуждает сенатор, пока он не получит политического разрешения, обстрелы не прекратятся.

«Просто престать стрелять не получится. Но пока новый президент Украины Владимир Зеленский никаких действий по политическому урегулированию конфликта не предпринимает», — констатировал он.

Не в последнюю очередь, на взгляд парламентария, это объясняется тем, что продолжение военных действий на юго-востоке Украины отвечает интересам заокеанского куратора Киева. Еще одно тому подтверждение — недавнее решение Пентагона предоставить дополнительно 250 млн долларов для наращивания потенциала вооруженных сил Украины.

Подразделения вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.