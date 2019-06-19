В Петербурге проголосовали за льготы всем, кто жил в блокадном Ленинграде

Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 19 июня, рассмотрело и приняло за основу законопроект о льготах для всех граждан, кто жил в блокадном Ленинграде, независимо от срока пребывания в окруженном врагами городе.

Соответствующие поправки предлагается внести в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно законопроекту, меры социальной поддержки, фактически равные тем, что предоставляются сейчас гражданам, имеющим статус «Житель блокадного Ленинграда», будут предоставлены жителям Санкт-Петербурга, родившимся или проживавшим в блокадном городе вне зависимости от срока пребывания.

Такие граждане получат право на бесплатный оздоровительный отдых в государственных учреждениях, ежемесячные денежные выплаты и доплаты к пенсии, а также льготы на проезд в городском общественном, пригородном железнодорожном и автобусном транспорте.

Финансирование этих льгот будет осуществляться за счет средств городского бюджета Санкт-Петербурга. Ранее в комитете по соцполитке Смольного ИА REGNUM пояснили, что на эти цели понадобится ориентировочно 96,3 млн рублей в год.

В настоящее время в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, проживает около 1 тысячи человек, которые в детском возрасте провели менее 120 дней в блокадном Ленинграде, а потому не имеют официального статуса «Житель блокадного Ленинграда».

В ходе обсуждения законопроекта никто из депутатов не выступил против предложенных мер. Однако некоторые из выступавших отметили, что это решение нужно было принимать еще раньше, а не тогда, когда граждан, подпадающих под льготы, осталось совсем немного. К тому же, отмечали парламентарии, до сих пор на федеральном уровне остается неопределенным статус детей войны.

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