Стишок с «гуляющими» рифмами – развлечение не для серьёзных дипломатов

Москва, , 14:34 — REGNUM Немного неловко от того, что посол Швейцарии Ив Россье на официальной встрече с главой МИД Сергеем Лавровым зачитывает давно гуляющий по сетям и мессенджерам и состоящий из русских пословиц стишок не самого высокого, заметим, качества, где и рифмы «гуляют», и смысл притянут за уши, да и вообще — это, скорее, развлечение для студенток колледжей, нежели занятие для серьёзного дипломата, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Хочется надеяться, что у господина Ива Россье было просто очень хорошее настроение и он позволил себе пошутить, так сказать, «легко», не особо вдаваясь в детали, насколько солидно выглядит зачитанное им стихотворение.

«Комментировать ответную реплику главы МИД РФ Сергея Лаврова не зачем. У у него тоже, наверное, было очень хорошее настроение по поводу открытия обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии.

Просто повеселились политики. Имеют право, даже несмотря на строгий дипломатический статус. В конце концов, «не боги горшки обжигают», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Швейцарии в РФ Ив Россье на церемонии открытия обновленного комплекса зданий дипломатической миссии его страны в Москве прочёл стих, состоящий из русских поговорок. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров ответил ему пословицей.

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