На пост губернатора Астраханской области претендуют 8 человек

Астрахань, , 14:27 — REGNUM Документы на выдвижение на должность губернатора Астраханской области с 13 по 18 июня подали четыре кандидата: Андрей Иванцов, Сергей Сычев, Григорий Галямов и Тимофей Щербаков. Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома.

Андрей Иванцов стал кандидатом от «Партии Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу». Согласно официальным данным, с 2011 года он являлся депутатом областной думы пятого созыва, причем в ходил во фракцию ЛДПР. Также является членом общественной организации «Боевое братство» и популярным исполнителем шансона. По данным местных СМИ, из ЛДПР Иванцов вышел в 2016 году. Он работает торговым представителем ООО ПКФ «Союзтелекабель». Также у кандидата имеется три погашенных судимости с 1983 по 1990 год: за хулиганство, кражу и приготовление к преступлению.

Сергей Сычев выдвинут региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Он также успел побывать депутатом областной думы (четвёртый созыв), где представлял партию «Родина». Сычев — пенсионер. Также он является атаманом астраханского регионального отделения союза казаков «Казачье Астраханское войско».

Григорий Галямов идёт на выборы в порядке самовыдвижения. Сам Галямов в соцсетях называет себя шоуменом и режиссером-постановщиком «Шоу Холостяк», причем к оригинальному телешоу он не имеет отношения. Своё шоу Галямов создал сам, чтобы найти спутницу жизни, чем и прославился в интернете. В документах избиркома интернет-звезда числится как «временно не работающий».

Тимофей Щербаков возглавляет фракцию ЛДПР в думе Астраханской области. Он работает в составе комитетов по образованию, культуре, науке, молодежной политике, спорту и туризму и по промышленной политике, предпринимательству, торговле, транспорту и связи.

Ранее в порядке самовыдвижения документы в избирком подали бизнесмен Александр Михайлов, врио губернатора Игорь Бабушкин, замдиректора Автономного учреждения Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Герман Даниленко и пенсионер Игорь Гурбо. Как уже сообщало ИА REGNUM, «Справедливая Россия» также заявила о намерении выдвинуть кандидата. Астраханцы ожидают, что им станет депутат Госдумы Олег Шеин, однако он до сих пор эту информацию не подтвердил.

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