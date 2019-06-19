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Жириновский устроил демарш из-за «ущемления» прав русских на гражданство РФ

Политика

Госдума не готова упрощать получение гражданства РФ русским по национальности

Жириновский устроил демарш из-за «ущемления» прав русских на гражданство РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 19 июня 2019, 14:25 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что покидает зал пленарных заседаний Госдумы в знак протеста против непринятия закона об упрощении получения гражданства РФ русскими, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

«Я покидаю этот зал. Мне с вами не по пути!» — возмущенно воскликнул Жириновский, выступая в ходе обсуждения законопроекта депутатов фракции.

Законопроект предусматривает предоставление права на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке иностранным гражданам и лицам без гражданства в случае, если национальность хотя бы одного из родителей такого гражданина или лица без гражданства записана в акте о рождении либо ином подтверждающем документе как русский. Такие лица вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения условий о сроке проживания в Российской Федерации, наличии законного источника средств к существованию, владении русским языком, а также без предоставления вида на жительство.

Вместе с тем профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества против инициативы.

«Концепция представленного законопроекта не может быть поддержана, поскольку установление каких-либо преференций по национальному признаку не согласуется с частью 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации, согласно которой государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от его национальной принадлежности», — говорится в заключении комитета.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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