В Кремле оценили значение встречи Патрушева и Болтона в Израиле

Москва, , 14:30 — REGNUM Предстоящая встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата является очень важной. Об этом заявил 19 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал переговоры, запланированные в Иерусалиме, очень важным контактом, так как стороны обменяются мнениями по ситуации в регионе. Это и ближневосточное урегулирование, и процессы в Сирии, и другие вопросы, актуальные для участников встречи, добавил Песков.

Значение предстоящих переговоров отметил также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В сообщении его пресс-службы говорится о важности стабильности на Ближнем Востоке «в неспокойные времена».

Как сообщало ИА REGNUM, трехсторонние переговоры Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата запланированы в Иерусалиме 24 и 25 июня. Намечена также двусторонняя встреча секретаря Совбеза РФ и помощника главы США по нацбезопасности.

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