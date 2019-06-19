Переименование проспекта: Мэру Харькова грозят уголовной ответственностью

Киев, , 14:32 — REGNUM Правительство Украины обратится в правоохранительные органы для проверки законности решения горсовета Харькова о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова.

Соответствующая инициатива обсуждалась на заседании Кабмина сегодня, 19 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предложение относительно обращения в правоохранительные органы озвучил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, инициативу поддержали министр юстиции Павел Петренко и премьер-министр Владимир Гройсман. Последний поручил подготовить такое обращение немедленно.

В свою очередь, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью изданию «Гордон» заявил, что если мэр Харькова Геннадий Кернес подпишет это решение, то будет нести персональную уголовную ответственность.

«Это нарушение закона о декоммунизации. Если городской голова подпишет это решение, мы будем обращаться в прокуратуру с требованием привлечь его к ответственности. Коллективной ответственности быть не может. То есть привлечь отдельно каждого депутата, проголосовавшего за это решение, нельзя. Но если мэр поставит свою подпись под этим решением, наступает его персональная ответственность, в том числе уголовная», — подчеркнул Вятрович, известный своими радикальными националистическими взглядами.

ИА REGNUM напоминает, что проспект переименовали сегодня, 19 июня, на сессии Харьковского городского совета, за проголосовали 59 депутатов, против — 13. Мэр Харькова Геннадий Кернес объяснил, что действия горсовета законны, поскольку в т.н. законе о декоммунизации прописаны исключения для случаев, когда исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины.

В свою очередь, политолог Сергей Белашко заявил, что харьковские депутаты сделали правильное дело.

«Одно смущает: когда три года назад лишали проспект Маршала Жукова исторического названия те же харьковские избранники, которым сейчас вдруг вернулись память и гордость, за редким исключением, молчали. Что же, будем надеяться, что к ним эти достойные качества вернулись не до ближайших выборов, а всерьёз и надолго», — подчеркивает в своем комментарии эксперт.