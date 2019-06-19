Правительство Украины обратилось в МВД из-за проспекта Жукова

Киев, , 14:28 — REGNUM Правительство Украины считает «незаконным» переименование проспекта в Харькове в честь советского полководца Георгия Жукова, заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко 19 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Правительство обратилось в правоохранительные органы относительно незаконного решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова. Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизацию и он должен получить отпор!», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее харьковский городской совет вернул исторические название одному из проспектов города. За это решение подписались более 50 тыс. жителей города.

Читайте также: Депутаты в Харькове поддержали возвращение проспекту имени маршала Жукова