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Правительство Украины обратилось в МВД из-за проспекта Жукова

Политика

Ранее харьковский городской совет вернул исторические название одному из проспектов города

Киев, 19 июня 2019, 14:28 — REGNUM  Правительство Украины считает «незаконным» переименование проспекта в Харькове в честь советского полководца Георгия Жукова, заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко 19 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Правительство обратилось в правоохранительные органы относительно незаконного решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова. Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизацию и он должен получить отпор!», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее харьковский городской совет вернул исторические название одному из проспектов города. За это решение подписались более 50 тыс. жителей города.

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Политическая жизнь Украины
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