Индонезия ожидает от южнокорейских компаний инвестиций — СМИ

Джакарта, , 14:16 — REGNUM Правительство Индонезии надеется, что южнокорейские компании смогут инвестировать свой капитал в проекты развития инфраструктуры городского общественного транспорта в Индонезии, сообщает Antaranews.

«Индонезия больше всего ожидает от южнокорейских компаний инвестиций в транспортное сообщение и городские перевозки», — заявил помощник заместителя по финансированию жилищного строительства, землепользования и инфраструктуры министерства по координации экономики Индонезии Бастари Панджи Индра в Джакарте.

Известно, что на сегодняшний день в Индонезии действуют 175 южнокорейских компаний, которые осуществляют 558 строительных проектов. Есть ещё 16 проектов, которые Южная Корея рассматривает для инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Джакарте открылся офис южнокорейской корпорации заграничной инфраструктуры и городского развития, которая помогает фирмам из Южной Кореи в расширении инвестиций частного и государственного партнерства и их деятельности по развитию бизнеса за рубежом.

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