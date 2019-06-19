Представитель Зеленского рассказал о «фактической ликвидации «Роттердам +»

Киев, , 14:13 — REGNUM На Украине фактически ликвидирован тариф «Роттердам +», заявил представитель президента Украины в правительстве страны Андрей Герус 19 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Фактическая ликвидация «Роттердам +» состоялась благодаря действиям широкого круга лиц, большому публичному резонансу, освещению этой коррупционной формулы в медиа, социальных сетях», — рассказал он.

По его словам, для формальной отмены формулы президент Украины Владимир Зеленский направит в парламент соответствующий законопроект.

Герус отметил, что тепловые станции не зарабатывают на завышенных ценах на топливо уже с конца мая. За июнь они получат на 1,5 млрд гривен меньше, чем с тарифом «Роттердам +».

«Если честно, то некоторые угольные электростанции в июне будут даже убыточными, ну ничего, придется также затянуть пояс», — добавил он.

Напомним, формула «Роттердам +» означает, что цена на уголь для украинских тепловых станций формировалась исходя из стоимости угля в порту Роттердама, плюс стоимость доставки его на Украину. В реальности уголь никто не возил из Европы. В организации этой коррупционной схемы подозревают экс-президента Украины Петра Порошенко и олигарха Рината Ахметова, который владеет большинством тепловых станций страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд Украины признал незаконным создание Порошенко регуляторного органа, который в 2016 году утвердил формулу «Роттердам +».

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