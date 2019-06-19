В Минприроды РФ нет выделенных специалистов по Байкалу?

Москва, , 13:56 — REGNUM Депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) от Иркутской области сегодня, 19 июня, сделал неожиданное признание в своём канале: оказывается, в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ нет выделенных специалистов по проблемам Байкала. В доказательство приведён фрагмент видеозаписи со словами об этом замминистра природных ресурсов и экологии России Владимира Логинова.

Комментируя данное известие, иркутский парламентарий напомнил, что озеро Байкал представляет собой 20% мировых запасов пресной воды.

«У Байкала — единственного озера в стране — есть собственный охранный закон. Байкал — один из приоритетных объектов в нацпроекте «Экология». Байкал имеет собственную федеральную целевую программу стоимостью почти 33 млрд рублей. А в Минприроды нет специалиста по Байкалу», — недоумевает Михаил Щапов.

В связи с этим он высказал ряд предположений:

«Может поэтому: проект рекультивации отходов БЦБК до сих пор не запущен; границы нацпарка «Заповедное Прибайкалье» до сих пор не установлены; вопреки поручению российского президента не облегчен режим экологической экспертизы; в законодательстве и нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность на Байкале, царит хаос; на Байкале можно заниматься только турбизнесом, но в регулировании турбизнеса творится полная неразбериха?»

Напомним: в последние годы Байкалу, который является самым большим резервуаром пресной воды на Земле, действительно нездоровится, а в законодательстве и нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность на Байкале, «царит хаос».

Чего только стоит одно сокращение в десятки раз водоохранной зоны Байкала, утвержденное российским правительством 26 марта 2018 года, когда вся страна горевала по жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Ядовитые отходы закрывшегося несколько лет назад Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (шлам-лигнин) действительно никто не утилизирует, поскольку ответственные за этот процесс организации так и не нашли эффективного способа справиться с проблемой.

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Помимо многочисленных туристических баз и гостиниц, построенных под видом жилых домов, особую тревогу вызывает намерение китайских инвесторов построить десятки заводов по откачке байкальской воды. И это при том, что Байкальской природоохранной прокуратуре через суд удалось доказать, что разрешения на подобные строительства были выданы незаконно.

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