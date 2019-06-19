На Помпео подали в суд за сокрытие переговоров Путина и Трампа

Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Иск в отношении госсекретаря США Майка Помпео подали две некоммерческие организации, наблюдающие за деятельностью американской администрации. Они обратились в суд из-за того, что Помпео не помешал президенту Дональду Трампу скрыть детали переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году, говорится на сайте организации American Oversight.

Представители Democracy Forward и American Oversight подали иск в федеральный окружной суд округа Колумбия, потребовав привлечь к ответственности госсекретаря и госдепартамент, а также Национальное управление архивов и документации и архивиста США. Истцы указали на «неспособность Помпео вернуть и сохранить записи», что нарушает, по их мнению, закон о федеральной отчетности.

В организациях отметили также, что Трамп, возможно, хочет скрыть подробности переговоров, и письменные записи переводчиков о встрече политиков — единственные их источники. Закон требует, чтобы заметки переводчика были возвращены и сохранены, заявили истцы.

Напомним, в январе о сокрытии Трампом деталей переговоров с Путиным сообщило издание The Washington Post. Отмечалось, что подробностей беседы лидеров не оказалось даже в засекреченных файлах.

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