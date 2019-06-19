В Кремле не комментируют новые данные по делу о крушении MH17

Москва, , 13:45 — REGNUM Обсуждать новые данные международной следственной группы по крушению малазийского Boeing рейса MH17 до их публикации нет смысла, заявил 19 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций. Пока никаких публикаций нет. Поэтому и нечего обсуждать», — заявил Песков.

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Представитель Кремля также добавил, что Россия не имела возможности принимать участие в расследовании, хотя с первых дней трагедии проявляла инициативу, поэтому отношение Москвы к этому расследованию «очень хорошо известно».

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту воздушного судна находились 298 человек, никто из них не выжил. Расследование катастрофы до сих пор не завершено.

Ранее сообщалось, что международная следственная группа по выяснению причин авиакатастрофы представит сегодня, 19 июня, новые данные расследования.

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