Позиции Гуайдо как лидера венесуэльской оппозиции пошатнулись — СМИ

Каракас, , 13:44 — REGNUM Позиции самопровозглашенного «президента Венесуэлы» Хуана Гуайдо как лидера оппозиции подорваны делом о растрате его подчиненными средств из частных фондов, пишет испанская газета ABC 19 июня.

Ряд оппозиционных политиков предъявил претензии к Гуайдо: почему о растрате было объявлено только в середине июня, если расследование велось уже два месяца; почему не говорится, откуда точно поступили средства, присвоенные его подчиненными; почему не названа конкретная сумма.

Одновременно соратники раскритиковали другие действия своего лидера. Оппозиционеры Антонио Ледесма и Мария Корина Мачадо потребовали от Хуана Гуайдо прекратить переговоры с правительством Николаса Мадуро в Норвегии. Другие политики раскритиковали рабочую поездку Гуайдо по штатам Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, первой о растрате средств на гуманитарную помощь жителям Венесуэлы написала электронная газета PanAm Post. По ее данным, с конца февраля двое представителей «правительства» Гуайдо в Колумбии потратили $90 тыс. на дорогие отели и рестораны. Хуан Гуайдо признал факт растраты этих денег. Прокуратура Колумбии ведет расследование.

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