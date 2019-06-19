Эмир Кувейта прибыл в Ирак

Багдад, , 13:41 — REGNUM Эмир Кувейта Шейх Сабах Аль Ахмад Аль Джабе Аль Сабах прибыл в Ирак с официальным визитом, об этом 19 июня сообщает KUNA.

Как отмечает кувейтское издание, в ходе визита стороны обсудят двусторонние отношения. Встреча пройдет на фоне серьезной напряженности в регионе Персидского залива.

Напомним, эмир Кувейта второй раз прибывает в Ирак с официальным визитом, первое посещение государства состоялось в 2012 году, до того как в стране началась борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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