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Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов

Политика

“Обезглавленные” социал-демократы удержались у власти

Бухарест, 19 июня 2019, 13:36 — REGNUM  У оппозиции в парламенте Румынии не хватило голосов для вынесения вотума недоверия правительству социал-демократов во главе с Виорикой Данчилэ. Как сообщило румынское государственной ИА Agerpres, за отставку проголосовали 200 депутатов при необходимых 233.

Оппозиция хотела отстранить от власти правительство, созданное Социал-демократической партией при участии Альянса либералов и демократов. Они обвиняют правящую коалицию в коррупции и покушении на независимость правосудия. Ранее, напомним, лидер правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за коррупцию и превышение полномочий.

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