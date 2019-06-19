Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов

Бухарест, , 13:36 — REGNUM У оппозиции в парламенте Румынии не хватило голосов для вынесения вотума недоверия правительству социал-демократов во главе с Виорикой Данчилэ. Как сообщило румынское государственной ИА Agerpres, за отставку проголосовали 200 депутатов при необходимых 233.

Оппозиция хотела отстранить от власти правительство, созданное Социал-демократической партией при участии Альянса либералов и демократов. Они обвиняют правящую коалицию в коррупции и покушении на независимость правосудия. Ранее, напомним, лидер правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за коррупцию и превышение полномочий.

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