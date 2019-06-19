Зампредседателя избирательной комиссии ДР Конго подал в отставку

Киншаса, , 13:38 — REGNUM Заместитель председателя избирательной комиссии ДР Конго (CENI) Норберт Басенгези объявил об уходе в отставку, передает RFI Kiswahili.

По информации издания, Басенгези направил прощение об отставке лично президенту ДР Конго Феликсу Чисекеди.

Окончательное решение об отставке Басенгези должен принять президент, сообщает издание.

Ранее США ввели санкции в отношении Басенгези, которые до сих пор не были сняты. Причиной санкций стала задержка оглашения результатов президентских выборов, состоявшихся в декабре 2018 года.

В настоящее время результаты президентских выборов продолжает оспаривать Мартин Фаюлу, кандидат от оппозиции. Он уверен, что выборы были сфальсифицированы.