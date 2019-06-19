Среда, 19 Июня 2019 года
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Зампредседателя избирательной комиссии ДР Конго подал в отставку

Политика

Ранее США ввели санкции в отношении заместителя председателя избирательной комиссии ДР Конго (CENI) Норберта Басенгези

Киншаса, 19 июня 2019, 13:38 — REGNUM  Заместитель председателя избирательной комиссии ДР Конго (CENI) Норберт Басенгези объявил об уходе в отставку, передает RFI Kiswahili.

По информации издания, Басенгези направил прощение об отставке лично президенту ДР Конго Феликсу Чисекеди.

Окончательное решение об отставке Басенгези должен принять президент, сообщает издание.

Ранее США ввели санкции в отношении Басенгези, которые до сих пор не были сняты. Причиной санкций стала задержка оглашения результатов президентских выборов, состоявшихся в декабре 2018 года.

В настоящее время результаты президентских выборов продолжает оспаривать Мартин Фаюлу, кандидат от оппозиции. Он уверен, что выборы были сфальсифицированы.

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