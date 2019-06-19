В день «прямой линии» с Путиным в Приморье потребуют отставки члена Совфеда

Владивосток, , 15:00 — REGNUM Приморским учёным удалось с 23 раза согласовать экологический митинг. Он назначен на 20 июня, на день «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, на центральной площади Владивостока, и среди прочих экологических требований в нём появилась политическая составляющая — убрать с поста члена Совета федерации, лидера приморских единороссов Людмилу Талабаеву.

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В принципе, с экологией здесь всё понятно: кто как не учёные понимают роль мероприятий по сохранению благоприятной окружающей среды, и кто как не они должны быть локомотивом этих мероприятий. Однако, помимо угольного экоцида, сокращения санитарно-защитных зон, уничтожения городских лесов и пагубного воздействия на природу создаваемых в Приморье территорий опережающего развития, вдруг среди требований была озвучена и необходимость скорейшей отставки лидера приморских единоросов, члена Совета федерации РФ Людмилы Талабаевой.

Известная в Приморье представительница «Единой России», политическая активистка и руководитель общественного проекта «Детство в радости без опасности» Майя Шалунова прокомментировала агентству VladNews свою позицию относительно выраженного учёными желания убрать Талабаеву с поста сенатора.

«Вряд ли благополучию жителей будет способствовать искусственная политизация темы. В этом плане мне кажется странным и надуманным требование об отставке сенатора от Заксобрания Приморья Людмилы Талабаевой. Она тридцать лет отдала работе в порту, а сейчас в рамках своей работы в Совете Федерации постоянно ездит по краю, встречается с жителями, поэтому хорошо понимает не только проблемы отрасли, но и чаяния людей. Однако сложно представить, что именно она должна отвечать за решение всех экологических проблем Приморского края. В купе с тем, что акция протеста состоится в день проведения «прямой линии» с Владимиром Путиным, эта часть требований предстоящего митинга скорее похожа на срежиссированную манипуляцию общественным мнением и чей-то заказ, чем на искреннее стремление решить насущные экологические проблемы», — рассказала Майя Шалунова.

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Насколько глубоко Людмила Талабаева знает проблемы и чаяния людей, ярко демонстрируют её последние достижения, широко освещаемые в СМИ. В частности, провал кампании по выборам главы города Арсеньева, когда местные депутаты-единороссы отказались согласовать патронируемую Талабаевой кандидатуру своего же однопартийца Владимира Авагимяна, у которого не только крайне низкие рейтинги среди жителей города авиастроителей, но и, что гораздо важнее с точки зрения аппаратной поддержки, нулевой уровень диалога с руководством градообразующих производственных гигантов «Прогресс» и «Аскольд», а так же муниципальных предприятий. Мало того, что были сорваны выборы, Талабаева решила наказать депутатов, отказавшихся поддержать её кандидатуру — и 8 единороссов в думе города Арсеньева лишились своих мандатов. Таким образом Людмила Талабаева собственными руками ликвидировала квалифицированное большинство «Единой России» в городском представительном органе.

«В условиях кризиса, в котором оказалась «Единая Россия», такая бескомпромиссная позиция по вопросу голосования на конкурсе в Арсеньеве достаточно неконструктивна. Исключив из партии поддерживаемых на месте политиков, связанных с градообразующими предприятиями, «Единая Россия» лишь ослабила себя и лишила почвы для дальнейшего диалога с местными элитами. Вряд ли в обозримой перспективе партии удастся найти адекватную замену тем, кто проявил свою принципиальную позицию наперекор краевым властям и партийному руководству. Да и вопрос про следующий конкурс вновь останется подвешенным. Из рук власти выпал один из рычагов влияния на депутатский корпус», — рассказал политолог Сергей Гребенюк ИА «ПримаМедиа».

Буквально спустя несколько дней в Приморье прошли праймериз перед довыборами в городскую думу Владивостока. На предварительное голосование Людмиле Талабаевой удалось мобилизовать 0,47% от списочного количества избирателей Первомайского района столицы Дальнего Востока. Фактически был поставлен общероссийский антирекорд явки на праймериз.

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Складывая элементы общей картины, наблюдатели в Приморье отмечают одну железную закономерность: губернатор Олег Кожемяко никогда публично не вмешивается в конфликты, самостоятельное разрешение которых идёт ему на пользу. Так же и тут — во время политического кризиса, возникшего в Арсеньеве и, как казалось со стороны, больно ударившего по департаменту внутренней политики администрации края, Олег Кожемяко держал дистанцию, позволив акторам конфликта довести ситуацию до логического завершения, или, как говорят следователи, до «оконченного состава преступления».

Теперь «состав» есть, уверены наблюдатели: Талабаева не только не смогла реализовать Авагимяна в качестве главы Арсеньева, но после эмоционального и непродуманного решения о лишении 8 депутатов членства в партии, фактически истребила партийную вертикаль управления над арсеньевскими парламентариями. А это совершенно очевидные действия «против порядка управления», которые в будущем чреваты определенной непредсказуемостью в городе, традиционно отнесённом к «красному поясу». За это уже можно и не только выговор объявить, но и потребовать более глобальных изменений в судьбе человека, допустившего столь вопиющую политическую близорукость. В общем, есть что предъявить. Но опять же, чужими руками…

Например, предъявить могут учёные — уважаемые и авторитетные люди, которым департамент внутренней политики края дал «зелёный свет», мгновенно согласовав «несогласуемое». Очевидно, предстоящий митинг похож на срежиссированную манипуляцию. Учёные выдвинут это требование, администрация края, припомнив проколы с выборами Авагимяна в Арсеньеве и проведением праймериз во Владивостоке, вполне может и удовлетворить их. Здесь становится понятным и кейс с Авагимяном: его, по всей видимости, «внутриполитический блок краевой администрации» использовал «втёмную», совершенно точно зная, к чему приведёт выдвижение неоднозначного политика с криминальным прошлым на пост главы Арсеньева. Используя огромное желание самого Авагимяна стать главой муниципалитета, ситуацию разыграли тогда как по нотам. Владимир Авагимян пока ещё рассказывает на местных телеканалах о том, какие плохие предатели его окружали в арсеньевской думе, но в конкретном политическом раскладе, в кейсе потребности смены представителя Приморья в Совете Федерации своё дело он уже сделал — требование об отставке Талабаевой уже озвучено.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском городе Арсеньеве, где расположено крупнейшее в крае промышленное предприятие — авиационный завод «Прогресс» — произошло событие, выходящее за рамки естественного хода политических процессов. Депутаты-единороссы не поддержали кандидатуру от «Единой России» в конкурсе на должность главы города. Впрочем, по мнению наблюдателей, нечто подобное рано или поздно должно было там произойти. Теперь становится понятным, для чего всё это было задумано.