В Кремле рассказали о «полной стагнации» Минских соглашений

Москва, , 13:22 — REGNUM В процессе выполнения Минских договоренностей наблюдается «полная стагнация», заявил 19 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Был большой перерыв в общении, полная стагнация в процессе выполнения Минских договоренностей, — сказал представитель Кремля. — Поэтому сначала нужно провести рекогносцировку, совместно понять, где мы находимся».

По его словам, на предстоящей встрече в «нормандском формате» на уровне советников глав государств Россию представит один из помощников главы государства — Юрий Ушаков или Владислав Сурков.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча запланирована на 12 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, странами «нормандской четвёрки» являются Россия, Германия, Франция и Украина. В 2015 году Украина подписала Минские соглашения, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе, а остальные страны выступили гарантами того, что Украина выполнит договорённости.

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