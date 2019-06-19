В Харькове произошло «восстание малороссов»

Киев, , 13:34 — REGNUM Проспекту Петра Григоренко в Харькове официально вернули имя советского военнокомандующего маршала Григория Жукова, под руководством которого город освободили в 1943 г. от немецко-фашистских захватчиков.

Соответствующее решение было принято сегодня, 19 июня, на сессии Харьковского городского совета, за проголосовали 59 депутатов, против — 13, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мэр Харькова Геннадий Кернес в своем комментарии напомнил, что в начале мая на сайте горсовета появилась петиция с просьбой восстановить прежнее название проспекта, и за сутки она набрала почти 5,6 тыс. голосов харьковчан. По его словам, такое решение полностью соответствует закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», поскольку в документе прописаны исключения для случаев, когда такие исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины.

«Мы рассматриваем этот вопрос сугубо с точки зрения того, что Георгий Жуков был военачальником, который освобождал и Харьков, и Украину, и Европу от нацистских захватчиков. Под его командованием 23 августа был освобожден Харьков, и Жуков вместе с маршалом Коневым стоял на трибуне у нас в городе, возле памятника Шевченко. В свое время я, кстати, не переименовывал проспект, потому что он не попадает под декоммунизацию. За меня это сделала облгосадминистрация в лице Игоря Райнина», — отметил Кернес.

Вместе с тем, депутаты Харькова также проголосовали за присвоение имени генерала Петра Григоренко новой улице, которая в настоящий момент прокладывается в центре города.

Решение властей Харькова жестко раскритиковали в «патриотических» экспертных и политических кругах Украины. В частности, политолог Виталий Бала констатирует «опасную тенденцию» и жалуется на восстание «малороссов».

"Фактически мы являемся свидетелями демонстративного неуважения ко всему украинскому. Малороссы, по моему определению — граждане Украины, которым на самом деле безразлично, является Украина независимой или нет… главное, чтобы им было хорошо, а для них лучше в союзе с Россией. Если в городской власти Харькова малороссы принимают такие решения, можно только представить, какие решения в парламенте Украины будут принимать, если большинство (по итогам досрочных выборов в Раду) составят малороссы», — жалуется эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня резонансный вопрос с переименованием проспекта в Харькова прокомментировали в администрации Зеленского.

В частности, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что ситуация в Харькове — «яркий пример непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в последние годы».

«Президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. Что предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижения оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны. Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону», — заявила она.

В мае 2016 года в обход позиции горсовета Харькова станцию метро «Маршала Жукова» переименовали в «Дворец спорта», а проспект Жукова — в проспект генерала Григоренко.