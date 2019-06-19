Песков о возможной встрече Путина и Трампа: график формируется

Москва, , 13:09 — REGNUM Администрация президента России Владимира Путина работает над графиком двусторонних встреч на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Планов по встрече Путина с главой США Дональдом Трампом пока нет, сообщил 19 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пока нет никаких новостей о возможной встрече глав России и США. График мероприятий с участием российского лидера формируется, пояснил Песков.

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Таким образом он опроверг сообщение, ранее появившееся в одном из Telegram-каналов, о встрече Путина и Трампа 28 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, действующие президенты России и США впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года, их полноценные переговоры прошли в Хельсинки в июле 2018 года. Короткая беседа лидеров состоялась на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре того же года. Саммит G20 в Осаке запланирован 28−29 июня.

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