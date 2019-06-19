РФ ждёт от властей Украины конструктивной повестки – политолог

Москва, , 13:41 — REGNUM Перманентная избирательная кампания, которая идёт на Украине, не даёт возможности украинским политикам принять хоть какое-то стратегическое решение для нормализации отношений с Россией, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он рассказал 19 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Зеленский, Меркель и Макрон указывают на Россию как на виновную в том, что в деле нормализации российско-украинских отношений нет прогресса, — сказал Шаповалов. — Это безосновательно и бессмысленно. Винить стоит украинскую политическую элиту, Петра Порошенко, Зеленского и его команду и объективные обстоятельства — перманентную избирательную кампанию, которая идёт на Украине уже целый год и которая практически не даёт возможности украинским политикам включить голову и принять хоть какое-то решение, которое будет иметь стратегическое значение, а не будет касаться тактической победы в рамках выборов. Безусловно, позиция России здесь понятна, и она была объявлена уже не единожды».

Россия, по словам Шаповалова, ждёт от украинских властей, когда они разберутся друг с другом и сами с собой и начнут переходить к конструктивной повестке и вырабатывать какие-то предложения, которые можно будет обсуждать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва склонна согласиться с тем, что позиции действующего президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко схожи.

«Мы, наверное, склонны согласиться с точкой зрения относительно схожести позиций (Зеленского и Порошенко), которые сейчас начинают набирать очертания», — заявил Песков.

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