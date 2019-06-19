Госдума ратифицировала Договор об отношениях между РФ и Доминикой

Москва, , 12:56 — REGNUM Госдума ратифицировала Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Содружеством Доминики», передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Договором устанавливается, что стороны будут развивать свои отношения на основе строгого соблюдения положений Устава ООН, принципов суверенного равенства государств, самоопределения народов, разрешения споров мирными средствами, невмешательства во внутренние дела государств, а также других общепризнанных принципов и норм международного права.

Предполагается взаимовыгодное сотрудничество в торговой, экономической, социальной, культурной, образовательной и спортивной сферах, в сфере здравоохранения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия транснациональной организованной преступности.

Также прописано взаимодействие в сфере борьбы с международным терроризмом в соответствии с двусторонними и многосторонними международными договорами, участниками которых являются оба государства.