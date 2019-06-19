«Фактически не получили ничего»: в Петербурге падают неналоговые доходы

Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Неналоговые доходы в Петербурге стабильно падают в течение 10 лет в результате неэффективной политики. Об этом заявил 19 июня вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин, выступая перед городским Заксобранием, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Надо серьезно заниматься неналоговыми доходами. Показатель устойчиво падает, 10 лет назад это было порядка 15% в общей структуре доходов, сейчас — это 6%. В Москве — это 10−12%. Вы понимаете, что при таком объеме нашего бюджета каждый процент — это огромные, серьезные деньги, это 5,5 млрд рублей. Подобная динамика свидетельствует о недостаточно эффективной нашей политике по управлению доходами», — сказал Елин.

Он привел уже почти «хрестоматийный» пример: когда несколько комитетов и учреждений Смольного переселялись в бизнес-центр «Невская ратуша», предполагалось, что казна получит от продажи освободившейся недвижимости 5,5 млрд рублей. Но на момент формирования бюджета из них в планах осталось лишь 700 млн рублей.

«Фактически же мы не получили ничего. У нас и зданий не оказалось, предоставили их федеральным органам власти, фактически — мы разрослись, с точки зрения регионального бюджета — доходы мы никакие не получили», — сказал Евгений Елин.

На его взгляд, необходимо срочно переводить государственную экономику на оказание платных, государственных сервисных услуг.

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Добавим, судя по отчету об исполнении бюджета за 2018 год, Смольный опять не выполнил план ни по доходам от использования госимущества, ни по продажам материальных и нематериальных активов, ни по сбору штрафов.

После Елина на трибуну Заксобрания поднялся депутат Максим Резник («Партия роста»), который напомнил, что фактически обсуждались результаты политики команды предыдущего губернатора Георгия Полтавченко, который занимал этот пост семь лет.

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