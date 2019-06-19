Правые партии в Германии настроены к РФ более благожелательно, чем левые?

Москва, , 12:58 — REGNUM Вероятность отмены санкций, введённых ЕС против РФ, связана в большей мере с политиками правого крыла, нежели левого, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он рассказал 19 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Что касается левых, то важно уточнить, о каких левых мы можем говорить. Если речь идёт о зелёных, экологистах, которые сейчас, судя по всему, могут конкурировать с социал-демократами за позицию основной левой партии, то, конечно, это вообще не их тема, — сказал Шаповалов. — Зелёные настроены крайне евро-атлантистски, и я думаю, что самое последнее — это ждать от них каких-то антисанкционных действий».

Что касается тех левых, которые раньше принадлежали к коммунистической партии, то, как полагает Шаповалов, они сохраняют приверженность идее нормализации отношений с РФ.

«Но я не вижу больших перспектив того, что эти левые смогут стать в достаточной степени влиятельной партией, чтобы диктовать свою волю и принимать политические решения, — сказал Шаповалов. — Что касается социал-демократов, то в этой старейшей немецкой партии разные взгляды и позиции, и большинство лидеров социал-демократов занимают более мягкую позицию в отношении РФ, чем Меркель, но социал-демократы находятся в тяжелейшем системном кризисе, и не совсем понятно, выберутся ли они из него».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата германского бундестага от фракции «Левые» Грегора Гизи, сотрудничество между Российской Федерацией и Германией не соответствует уровню развития обеих стран, а правительство канцлера Ангелы Меркель «делает слишком мало», чтобы вывести российско-германские отношения из тупика.

Гизи подчеркнул, что Меркель вместо того, чтобы сосредоточить своё внимание на германских и европейских интересах в отношении России, всё активнее выступает в фарватере администрации Соединённых Штатов.

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