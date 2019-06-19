Германия не пойдёт на отмену санкций против РФ без разрешения США – мнение

Москва, , 13:39 — REGNUM Несмотря на доминирование в рамках Евросоюза, Германия не является в полной мере суверенным политическим актором, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что пока ФРГ не готова снять санкции с России.

«Мы видим очень парадоксально складывающуюся ситуацию, — констатировал Шаповалов. — С одной стороны, в немецком обществе достаточно антисанкционных настроений. Эти настроения выражают многие политики как левого, так и правого толка, партии, и даже многие соратники Меркель внутри ХДС также стоят на этой позиции. Её поддерживает и значительная часть бизнес-сообщества Германии, а также немалые группы избирателей. Но рассчитывать на то, что Германия изменит свою позицию в отношении санкций, не следует».

Причин тому, по мнению Шаповалова, несколько, но главная из них — зависимость Берлина от позиции, которую занимают в Белом доме США.

«Прежде всего, несмотря на доминирование в рамках Евросоюза, Германия не является в полной мере суверенным актором, и до тех пор пока Германия будет оккупирована американскими войсками и будет сохраняться доминирующее влияние США на Европу, санкционная политика не может быть отменена отдельно Германией или ЕС или одной из его стран, — констатировал эксперт. — Санкционная политика может быть отменена из единого центра — из Вашингтона».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы парламента ФРГ Вольфганга Шойбле, санкции против России должны действовать до момента завершения гражданской войны в Донбассе.

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