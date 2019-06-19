Госдума ратифицировала договор между РФ и Белизом об основах отношений

Москва, , 12:52 — REGNUM Госдума ратифицировала Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Белизом», передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

«В целом, государство во многом позитивно подходит к инициативам России», — отметил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Предполагается, что стороны будут развивать свои отношения на основе строгого соблюдения положений Устава ООН, в том числе принципов суверенного равенства государств, самоопределения народов, разрешения споров мирными средствами, невмешательства во внутренние дела государств, а также других общепризнанных принципов и норм международного права.

Также планируется сотрудничество в рамках ООН, других международных организаций и форумов в целях содействия укреплению мира, стабильности и международной безопасности, обеспечения основы для социально-экономического развития и процветания своих народов.

Кроме того, договором закреплено намерение сотрудничать на взаимовыгодной основе в торгово-экономической, научно-технической, экологической сферах, а также в области культуры и искусства, образования, здравоохранения, средств массовой информации, туризма, молодежного обмена, спорта.

Прописано и взаимодействие в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Население страны — менее 370 тыс. человек.