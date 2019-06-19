Власти Петербурга допустили возможность подорожания жетона в метро

Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Стоимость проезда в Петербургском метрополитене может быть повышена. Такую возможность не исключил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, отчитываясь 19 июня перед Заксобранием об исполнении бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы на протяжении трех или четырех лет не повышали стоимость проезда. Инфляция идет, рост расходов идет, плату на проезд держим стабильно, не повышаем», — сказал Елин.

Он добавил, что вторым фактором стал и рост протяженности подземки из-за открытия новых станций, как бы редко это ни происходило. В результате увеличиваются затраты на обслуживание метро, а количество поездок при этом не растет, так как станции открываются на старых ветках, а в Петербурге не взимают дополнительную плату за дальность проезда.

«Эта вилка постоянно растет, в этом году будет еще больше, под 20 млрд рублей мы вынуждены субсидировать», — сказал Елин.

Он видит необходимость в повышении эффективности управления метро. «И, может быть, стоимости (проезда). Это должно быть только совместным решением», — заявил он перед городским парламентом.

Нынешняя стоимость проезда в Петербурге действует с января 2017 года. Поездка в метро по жетону обходится в 45 рублей, разовый билет на наземный транспорт — в 40 рублей. Но если использовать многократные проездные и электронные кошельки, то можно существенно сэкономить на стоимости проезда.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургские власти пока не решили, подорожает ли проезд в 2019 году