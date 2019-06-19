МВД Молдавии требует лишить неприкосновенности Плахотнюка и его судей КС

Кишинёв, , 12:44 — REGNUM Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе потребовал от Генеральной прокуратуры лишить депутатской неприкосновенности бежавшего из страны лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка для привлечение его к ответственности за узурпацию власти. Как передает ИА REGNUM, Нэстасе также потребовал снять неприкосновенность со всего состава судей Конституционного суда, которых назвал пособниками в узурпации власти Плахотнюком и его «преступной группой».

По словам главы МВД, предстоит выяснить, каким именно способом, «возможно, шантажом и подкупом», Плахотнюк контролировал членов Конституционного суда». Нэстасе напомнил, что 7−9 июня КС принял решения, направленные на удержание власти Плахотнюком. Эти впоследствии отмененные тем же КС решения, по его словам, противоречили Конституции и привели к политическому и конституционному кризису.

Нэстасе считает, что судьи КС должны либо сами уйти в отставку либо их следует отстранить от должностей на период следствия, чтобы они не могли повлиять на ход дела.

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