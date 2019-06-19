Среда, 19 Июня 2019 года
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Всемирный банк выделит Тунису $175 млн на реализацию цифровых программ

Политика

Финансирование различных цифровых программ ускорит реализацию национальной стратегии Digital Tunisia 2020

Тунис, 19 июня 2019, 13:28 — REGNUM  Всемирный банк выделит Тунису 175 миллионов долларов для реализации цифровых программ. Об этом сообщила саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat».

Министр связи и цифровых технологий Туниса Ануар Мааруф добавил, что финансирование различных цифровых программ ускорит реализацию национальной стратегии Digital Tunisia 2020 и послужит основой для превращения Туниса в один из международных цифровых центров.

По данным министерства, первый кредит на сумму 100 миллионов долларов будет выделен на финансирование «цифровой трансформации» внутри тунисской администрации, а второй кредит на сумму 75 миллионов долларов — на новые цифровые проекты, включая различные стартапы в Тунисе.

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Зарубежная хроника
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