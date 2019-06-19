Среда, 19 Июня 2019 года
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В Тегеране заверили, что войны между Ираном и США не будет

Политика

Однако противоречия до сих пор не разрешены

Тегеран, 19 июня 2019, 12:40 — REGNUM  Секретарь совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что войны между Соединенными Штатами и исламской республикой не будет, об этом 19 июня сообщает 19 июня IRNA.

«Между Ираном и Америкой не будет военного противостояния, поскольку для этого нет причин. Обвинения стали обычной практикой для официальных лиц США, пытающихся оказать давления на другие страны», — отметил Шамхани.

Напомним, за последние недели отношения между США и Ираном значительно испортились, стороны сделали ряд резкий заявлений в адрес друг друга.

Президент США Дональд Трамп отправил в сторону Персидского залива авианосную группу, чтобы оказать давление на Тегеран, тем не менее эксперты отмечают низкую вероятность конфликта между державами. В частности, отмечается недостаточное военное присутствие Соединенных Штатов в регионе.

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Противостояние Ирана и США
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