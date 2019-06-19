Конфликт между Руандой и Угандой привел к потере миллионов долларов

Кампала, , 12:46 — REGNUM Конфликт между Руандой и Угандой, который продолжается уже на протяжении трех месяцев, оказал негативное влияние на торговлю между странами и привел к потере миллионов долларов США.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Уганда и Руанда продолжают конфликтовать и обвинять друг друга. Напряженные отношения между странами привели к закрытию границ в пограничном районе Гатуна.

Согласно сообщению министерства по вопросам стран Восточной Африки Уганды, за последние три месяца с момента закрытия границ в Гатуне, потери стран составили 664 миллионов долларов США.

Кроме того, в заявлении говорится, что Руанда, в свою очередь, лишилась 104 миллионов в связи с установлением контроля перевозок товаров из одной страны в другую.

Также вследствие закрытия границ, Руанда не может поставлять природные ископаемые, добываемые в стране, чай и кофе в Кению. Более 80% всех товаров, импортируемых в Руанду, проходят через порты Танзании.

Напряженные отношения между Руандой и Угандой привели к негативным экономическим последствиям, в связи с чем президент Кении Ухуру Кениата призвал как можно скорее разрешить противоречия между странами.