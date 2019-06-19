Президент Турции: мы против изменения статуса Иерусалима

Анкара, , 14:02 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Турция призывает все страны уважать резолюции ООН, исторический и правовой статус Иерусалима». Он подчеркнул, что Турция выступает против изменения статус-кво в Иерусалиме. По его словам, Турция также придерживается активной позиции в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта, который является одной из острейших проблем региона. Президент назвал спасение палестинцев от оккупации, жестокого и несправедливого обращения обязанностью человечества.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган, иллюстрируя благие намерения своей страны не только в отношении Палестины, но и всего региона, отметил: «Турция стремится к обеспечению мира, стабильности и процветанию в регионе. Мы делаем все возможное для завершения войны и водворения стабильности в соседней нам Сирии. Турция предоставила убежище почти 4 млн сирийцам. Наши Вооруженные силы нанесли мощный удар по террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Рабочей партии Курдистана в ходе трансграничных операций. От них зачищена территория площадью почти 4000 квадратных км. Из Турции в Сирию уже вернулось около 330 тысяч беженцев».

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна поддерживает все усилия по водворению мира и прекращению насилия в регионе, в том числе, и в Афганистане. Он подтвердил свои слова тем, что конференция «Сердце Азии» по Афганистану в 2019 году будет проведена в Стамбуле.