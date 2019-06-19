Премьер-министр Северного Кипра: время федерации на Кипре прошло

Лефкоша, , 13:16 — REGNUM Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, говоря о территориальном споре на Кипре заявил: «Время федерации прошло, нужно рассматривать альтернативные идеи». Он отметил, что борьба за усиление и развитие страны, процветание ее народа, его права и интересы на своих территориях будет продолжена.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эрсин Татар подчеркнул, что оба кипрских государства могли бы вести переговоры под эгидой ЕС. Он обратил внимание на то, что аналогичного подхода придерживаются и высшие официальные лица Турции, так как нет смысла пытаться начать новые переговоры в прежнем формате. Премьер-министр добавил, что в регионе Восточного Средиземноморья греки ведут себя подчёркнуто бестактно по отношению к Турции, что противоречит международному праву, и продолжил: «С такими шагами нельзя согласиться. Мы продолжим всеми силами защищать права и законные интересы нашего народа».