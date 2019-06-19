Зеленскому советуют расширить нормандский формат переговоров

Киев, , 12:26 — REGNUM Депутат от фракции «Самопомощь», секретарь парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Елена Сотник поддержала позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно необходимости продолжения и усиления санкций относительно России. Соответствующее заявление Сотник сделала 19 июня в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя итоги визита Зеленского в Берлин.

«Я выдохнула, как гражданка Украины, потому что услышала четкую позицию президента относительно Российской Федерации, позицию Зеленского в отношении дальнейших шагов. Я переживала о том, что мы ослабим требования не только относительно продолжения санкций, но и относительно усиления санкций. Владимир Зеленский это четко озвучил, это правильная позиция», — сказала Сотник.

Кроме того, она советует Зеленскому расширить нормандский формат переговоров с Россией, включив в него Великобританию и США.

«Мне бы хотелось, чтобы Владимир Зеленский поднял вопрос относительно расширения нормандского формата… Было бы уместно, если бы президент хотя бы во время двусторонних переговоров, а не публично, начал поднимать этот вопрос. Очевидно, что сейчас Российская Федерация себя чувствует достаточно комфортно в нормандском формате… Великобритания занимает жесткую позицию… Она бы могла поддержать украинскую позицию относительно усиления санкций в отношении России. Она могла бы сыграть ключевую роль в нормандском формате плюс», — считает Сотник.

При этом она считает, что президент сделал «мощное заявление» пригласив на Донбасс немецких политиков и бизнесменов, которые лоббируют снятие антироссийских санкций.

«Если они не понимают угроз, которые исходят от Российской Федерации, не понимают какими могут быть последствия российской агрессии, то для них единственный способ осознать это — приехать как раз в Украину, посмотреть, что происходит на Донбассе, что происходит на территориях, которые являются зонами конфликта… Сегодня никому не гарантировано, что через два, три, четыре месяца или года Россия не сделает подобное в странах Балтии или в Европе», — рассказала Сотник.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Берлине президент Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. По итогам переговоров глава украинского государства пригласил немецких политиков и бизнесменов, которые выступают за отмену санкций против России, посетить Донбасс. Он напомнил, что санкции — единственный «бескровный путь восстановления мира» на континенте.